Corleone (PA), dieci arresti per frodi su reddito‌ ‌di‌ ‌emergenza e buono‌ ‌spesa

Dieci persone sono state arrestate a Corleone, in provincia di Palermo, tutte per irregolarità in merito alla domanda per la percezione di reddito di emergenza e buono spesa. Lo riporta NewSicilia.

Avevano tutte dichiarato di essere in presenza dei requisiti per accedere ai buoni richiesti, finché le Fiamme Gialle non ‌hanno scoperto che i loro nuclei‌ ‌familiari‌ ‌già percepivano‌ ‌dallo Stato altre‌ ‌forme‌ ‌di‌ ‌sostegno‌ ‌economico. Elemento, questo, che le escludeva da ogni possibile richiesta delle misure socio-assistenziali previste per fronteggiare l'emergenza.

I dieci rei, quindi, sarebbero stati segnalati per‌ ‌la‌ ‌decadenza‌ ‌dall’ammissione‌ ‌ai‌ ‌benefici‌ ‌richiesti‌ ‌e‌ ‌denunciati‌ ‌alla‌ ‌‌Procura‌ ‌‌‌per‌ ‌indebita‌ ‌percezione‌ ‌di‌ ‌erogazioni‌ ‌ai‌ ‌danni‌ ‌dello‌ ‌Stato‌ ‌e‌ ‌falso‌ ‌in‌ ‌atto‌ ‌pubblico.‌

La Guardia di Finanza avrebbe inoltre avviato le operazioni di recupero delle somme già incassate, il cui totale ammonterebbe a oltre 6 mila euro.