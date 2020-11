Bollettino di oggi: 34.767 contagiati, 692 deceduti, 19.502 guariti

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto 1.380.531.

Nell'ultimo giorno 19.502 persone hanno sconfitto il coronavirus, in questo modo il numero complessivo delle guarigioni sale a 539.524.

Oggi sono stati registrati 692 decessi, 7 in meno di ieri. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono così a 49.261.

Ad oggi nel Paese 791.746 persone sono positive al coronavirus, 14.570 in più di ventiquattro ore fa. Tra queste, 753.925, pari al 95,2% del totale, o sono asintomatiche o presentano sintomi leggeri, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati negli ospedali sono oggi 34.063, solo 106 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 3.758, 10 in più di quanti ce ne erano ieri.

Dei 34.767 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione con il maggior numero con 8.853 nuovi contagiati, seguita da Veneto e Campania rispettivamente a 3.567 e 3.554. Con nuovi casi compresi tra mille e 3mila seguono dall'alto verso il basso Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Sicilia, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Nelle restanti regioni i nuovi casi di Covid sono meno di mille ma sopra cento, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove sono stati 91.

Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

in Abruzzo "sono stati conteggiati 26 decessi avvenuti nelle settimane precedenti e non ancora comunicati";

in Emilia-Romagna "sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19";

in Friuli-Venezia Giulia "nei casi odierni sono compresi 88 casi registrati oggi a sistema dal flusso dati dei laboratori privati (date di prelievo comprese fra il 27 ottobre e 17 novembre).

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 237.225 tamponi, 855 in meno rispetto a ieri, con un tasso di positività pari al 14,7%, in diminuzione di 9 decimi di punto percentuale rispetto al dato di ieri.