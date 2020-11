Covid: in Italia oltre mezzo milione di guariti, in leggera crescita contagi e decessi

Il numero dei casi totali di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 1.345.767.

Nelle ultime ventiquattro ore a 21.035 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, esattamente 4.105 in più rispetto al dato di ieri. Le guarigioni dal Covid superano complessivamente in questo modo il mezzo milione, attestandosi a 520.022.

Le morti per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sono state 699, +46 rispetto a quanto avvenuto ieri; dall'inizio dell'epidemia i decessi causati dal Covid si avvicinano purtroppo a 50mila, fermandosi oggi a 48.569.

Nel Paese ad oggi 777.176 persone risultano avere il coronavirus nel proprio corpo, 15.505 in più rispetto a ieri. Di queste 739.471, pari al 95,9% circa del totale con un balzo di 8 decimi di punto percentuale rispetto a quanto rilevato ieri, risultano o asintomatiche o con un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I malati che necessitano assistenza medica in ospedale sono oggi 33.957, 347 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 3.748, 362 in più nelle ultime ventiquattro ore.

Dei 37.242 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia risulta essere ancora la regione con più nuovi infettati con 9.221, seguita da Campania, Piemonte e Veneto con rispettivamente 4.226, 3.861 e 3.468 contagiati. In ordine decrescente troviamo Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Puglia e Friuli-Venezia Giulia, con numero di casi compreso tra mille e 3mila. Nelle restanti regioni i nuovi casi di Covid sono meno di mille ma sopra cento.

Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

in Emilia-Romagna "in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19";

in Friuli-Venezia Giulia "i nuovi casi di oggi includono 85 casi registrati dai laboratori privati fra il 29 ottobre e il 14 novembre."

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 238.077 tamponi, 12.109 in meno rispetto a ieri, con un tasso di positività pari al 15,6%, in aumento dell'1,1% rispetto al dato di ieri.