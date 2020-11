Natale partenopeo con Joe Biden e pastori con le mascherine

Il presepe partenopeo si anima per il Natale 2020 e ospita il neo eletto presidente degli USA Joe Biden. I pastori indossano la mascherina come segno dei tempi che viviamo.

Il nuovo personaggio del presepe napoletano è Joe Biden, il presidente eletto degli Stati Uniti d’America, a cui si aggiunge una nuova collezione di pastori dotati di mascherina per proteggersi dal Coronavirus.

Genny Di Virgilio, l’artista napoletano autore dei capolavori all’Ansa ha riferito che il presepe racconta la vita quotidiana e si adatta e muta in base a ciò che avviene nel mondo. Ecco perché i suoi pastori hanno la mascherina, fatta eccezione per la Natività che non la indossano.

San Gregorio Armeno in lockdown

Via San Gregorio Armeno, come il resto della città di Napoli, vive la zona rossa. La “Via dei presepi” che di solito già ad inizio novembre è affollata da italiani e turisti stranieri alla ricerca del presepe o dei pastori da portare a casa, è inusualmente deserta.

Di Virgilio, come tutti i numerosi artisti e maestri del presepe napoletano che da generazioni producono pastori in via San Gregorio Armeno, sperano di poter riaprire almeno per dicembre.