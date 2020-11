Bollettino di oggi: 36.176 nuovi casi, 653 morti e 17.020 guariti

Il numero dei casi totali di Covid oggi raggiunge quota 1.308.528.

Nell'ultimo giorno 17.020 persone sono guarite dal Covid, dato in calo di circa 7mila unità rispetto a ieri. Complessivamente le guarigione certificate dall'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 arrivano a sfiorare mezzo milione, fermandosi a 498.987.

I decessi per coronavirus oggi sono stati 653, esattamente cento in meno rispetto all'ultimo dato di un giorno fa. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono così a quota 47.870.

Le persone col coronavirus nel proprio organismo sono ad oggi 761.671, 18.503 in più nelle ultime ventiquattro ore. Di queste 724.349, pari al 95,1% del totale, è il numero degli asintomatici o delle persone con sintomi sub-influenzali lievi che si curano a casa in autoisolamento fiduciario. In ospedale i ricoverati con sintomi sono 33.610, solamente 106 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive sono 3.712, 42 in più nelle ultime ventiquattro ore.

Dei 36.176 nuovi casi rilevati oggi, la Lombardia è la regione che ne ha di più con 7.453 nuovi contagiati, seguita dal Piemonte, dal Veneto, dalla Campania, dal Lazio e dall'Emilia-Romagna rispettivamente con 5.349, 3.753, 3.334, 2.697 e 2.160. In ordine decrescente seguono Toscana, Sicilia, Puglia e Friuli-Venezia Giulia, con casi compresi tra 2mila e mille. Nelle restanti regioni i nuovi casi sono compresi tra mille e cento, con la sola Valle d'Aosta a registrare 91 nuovi contagi.

Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

in Friuli Venezia Giulia "a seguito delle comunicazioni pervenute dai laboratori privati, i nuovi casi includono 196 positività comprese nel periodo dal 28 ottobre al 15 novembre;

in Piemonte il numero di tamponi odierno è sensibilmente superiore alla media giornaliera di tamponi effettuati nella regione perché include il caricamento di una quota di dati relativa agli screening effettuati nei giorni scorsi all’interno delle RSA.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 250.186 tamponi, poco oltre 15mila in più di ieri, con un tasso di positività pari al 14,5%, in calo dello 0,8% rispetto al dato di ieri.