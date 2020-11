Il parco di divertimento per bambini Leolandia lancia iniziativa anti Covid - Video

Un grande cuore hanno formato diversi pullman nel parcheggio del parco di divertimento per bambini alle porte di Bergamo come dimostrazione di solidarietà alle famiglie delle vittime del Covid-19, ai bambini, ai volontari e al personale medico.

Questa mattina nel parcheggio del parco tematico per bambini Leolandia nella bergamasca è apparso un enorme cuore formato da decine di autobus opportunamente schierati nell'ambito di un'iniziativa anti-Covid come dimostrazione di vicinanza e di solidarietà alle famiglie delle vittime del coronavirus, ai bambini, ai volontari e al personale medico.

Per concretizzare l'iniziativa e dare forma al cuore, ci sono voluti 86 autobus turistici e gli autisti ci hanno messo 2 ore per manovrare e trovare le corrette posizioni nel parcheggio di 60 metri di larghezza per oltre 100 metri di lunghezza.