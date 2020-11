Vespa: "Mussolini ebbe un consenso enorme per le sue opere sociali", le reazioni del web

Partecipando alla trasmissione 'Agorà', il celebre giornalista e conduttore ha parlato del consenso del dittatore presso il popolo, elencando i suoi meriti. La reazione del web non si è fatta attendere.

"Mussolini? Ebbe un grande consenso in Italia e all'estero per le sue opere sociali". E ancora: "Nel libro racconto il consenso che Mussolini ebbe per le sue opere sociali. Ha creato i contratti nazionali, l'Inps, la settimana di 40 ore".

Queste le parole dette ieri da Bruno Vespa alla trasmissione 'Agorà', in cui era stato invitato per presentare il suo ultimo libro 'Perché l'Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)'.

Parole che non hanno mancato di suscitare reazioni di condanna su Twitter.

C'è chi parte semplicemente smontando le affermazioni di Vespa.

Pensioni in Italia 1898. Versamenti obbligatori dal 1912. Nel 1933 cambia solo il nome INPS. I contratti corporativi non sono i contratti nazionali del 1948. Le 40 ore sono del 1997. (l. 196, 24/6/97). https://t.co/W3lqCZ3XR1 — Assurdistan del Nord 🎖🇪🇺🖖🦁 (@assurdistan) November 17, 2020

​Alcuni rispolverano la diceria secondo la quale il giornalista sia figlio segreto del dittatore.

Altri si limitano al suo operato, ricordando le nefandezze del regime, come l'omicidio di Giacomo Matteotti...

#Fascismo, #Vespa: "#Mussolini ebbe un consenso enorme per le sue opere sociali". In effetti dopo Matteotti nessuno si lamentò più. — Matteo Capponi (@pirata_21) November 17, 2020

​...e l'approvazione delle leggi razziali.

Il #17novembre 1938: L’ITALIA FASCISTA APPROVA LE LEGGI RAZZIALI



Oggi ricorre l’anniversario del 17 novembre 1938, giorno in cui venne approvato il decreto legge che regolava le leggi razziali in Italia. pic.twitter.com/QGsC2CWlVt — Carla Di Veroli (@carladiveroli) November 17, 2020

​Infine, c'è chi commenta ricorrendo a uno dei tanti meme ispirati dallo storico Alessandro Barbero.