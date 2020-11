Bollettino di oggi: 34.283 nuovi contagi, 753 morti, 24.169 guariti

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 34.283 nuovi contagi su 234.834 tamponi effettuati, rivelano i dati del bollettino del ministero della Salute.

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 1.272.352.

Nell'ultimo giorno a 24.169 persone è stata confermata la guarigione dal Covid, in forte aumento rispetto ai 15.434 guariti di ieri. Complessivamente si sono riprese dall'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 481.967 persone.

Oggi il numero dei decessi per Covid ha segnato un nuovo massimo, pari a 753, in aumento di 21 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus si è portato via le vite di 47.217 persone.

Al momento nel Paese 743.168 persone hanno il coronavirus nel proprio corpo, 9.358 in più nelle ultime ventiquattro ore. Di queste 705.994, pari al 95% circa, sono o asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I pazienti nelle terapie intensive sono 3.670, con un incremento giornaliero pari a 58, mentre i ricoverati con sintomi sono 33.504, in crescita di 430 nell'ultimo giorno.

Dei 34.283 nuovi casi rilevati oggi, 7.633 arrivano dalla Lombardia, la regione col maggior numero di nuovi contagiati, seguita da Campania e Piemonte con 3.657 e 3.281 rispettivamente. Con nuovi casi compresi tra mille e 3mila si trovano in ordine decrescente Veneto, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia e Puglia. Sotto mille nuovi contagiati si trovano le restanti regioni, con Molise e Valle d'Aosta che hanno meno di cento nuovi casi, rispettivamente 99 e 87.

Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

In Friuli-Venezia Giulia "sono inclusi 54 casi positivi censiti dal 28 ottobre al 12 novembre e recuperati dal flusso informativo proveniente dai laboratori privati;

"la Regione Calabria comunica che il numero dei tamponi di oggi comprende tamponi eseguiti nei giorni precedenti";

"la Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 234.834 tamponi, poco oltre 26mila in più di ieri, con un tasso di positività pari al 14,6%, in calo dello 0,8% rispetto al dato di ieri.