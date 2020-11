Covid19, runner cade in un dirupo e muore: multato l'amico

Un runner scivola durante un allenamento e l'amico che aveva chiamato i soccorsi riceve una multa di €400 per violazione delle norme anti-covid.

Tragedia tra le montagne della Valmalenco, in provincia di Sondrio, per la morte di un runner esperto di 34 anni. Simone Massetti, questo il nome dell'atleta, era uscito questo sabato con un amico per un allenamento sul monte Palino.

A causa dell'erba bagnata, Simone scivola e precipita in un dirupo per circa 200 metri. L'amico tenta di fermare la caduta, senza successo. L'incidente risulta fatale per il 34enne, che perde la vita.

Dopo l'intervento del Soccorso Alpino, l'amico si vede sanzionare dai carabinieri una multa di €400.

I due runner, infatti, per allenarsi erano usciti al di fuori del perimetro comunale, violando le restrizioni anti-contagio in zona rossa.

Covid in Italia

Secondo il bollettino reso noto dal Ministero della Salute martedì 17 novembre, i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia sono 32.191, con 731 morti e 15.434 guariti.