Negazionisti si fingono "osservatori dei diritti umani": cacciati dal sit in delle Partite Iva

Due persone sono finite in questura per aver rifiutato di fornire i propri documenti alla polizia. Facevano parte di un gruppo che ieri si è presentato a Torino, irrompendo nella piazza delle Partite Iva in protesta, spacciandosi per osservatori Onu, con una pettorina recante il nome di una fantomatica organizzazione "Human Right Defender".

La loro presenza ha destato momenti di tensione nella piazza e gli stessi manifestanti hanno chiesto di allontanarsi.

La manifestazione delle Partite Iva

Il presidio in piazza Castello di domenica è stato organizzato dalla sigla Alleanza delle Partite Iva, che comprende 12 categorie, dai mercatali ai tassisti. La protesta dei manifestanti ha portato in piazza circa 3.000 persone ed è avvenuta in maniera pacifica e ordinata, nel rispetto delle vigenti normative anticontagio, per tenere alta l'attenzione dei disagi causati alle imprese dall'emergenza Covid.

#100torri Torino: Covid, in piazza Castello 3mila partite Iva chiedono interventi strutturali per superare la crisi https://t.co/Ptm5mgjVEQ pic.twitter.com/wipOVf26nV — Centotorri (@Centotorri) November 15, 2020

​Il gruppo di "osservatori" si è presentato in piazza senza mascherine, mescolandosi ai presenti senza rispettare le distanze interpersonali. Sono state le stesse partite Iva a cacciare gli attivisti dal presidio.

L'intervento della polizia

Le tensioni del presidio hanno chiamato l'attenzione degli agenti che hanno fermato due persone con pettorina e hanno chiesto i documenti.

#Torino la piazza delle partite Iva manda via i negazionisti senza mascherina

Si sono presentati alla manifestazione delle partite Iva, in piazza Castello a Torino, con pettorine blu e un distintivo appeso al collo:"Human rights defenders"



Spero di vederli presto in T.I.#nomask pic.twitter.com/VPDM8ZHLDr — 𝓐𝓻𝓮𝓪𝟓𝟏™♨ #idonotforget (@Area51cinqueuno) November 15, 2020

​Al rifiuto di identificarsi i due attivisti no mask sono stati portati in questura per l'accertamento delle generalità