Tutto quello che c'è da sapere sul bonus mobilità 2020 per biciclette e monopattini elettrici

Il bonus mobilità 2020 permette di ottenere rimborsi sull'acquisto di biciclette e monopattini elettrici. Ma come fare per ottenerlo? ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle agevolazioni e sulla mobilità elettrica.

Nella svolta green per ridurre le emissioni e per il risparmio energetico, è stato messo in campo uno strumento per incentivare il passaggio alla mobilità sostenibile con un bonus che permetterà di acquistare biciclette e monopattini elettrici usufruendo di agevolazioni.

Dal 3 novembre è possibile accedere al bonus mobilità attraverso la piattaforma buonomobilita.it e ottenere un rimborso del 60% sul prezzo pagato, fino a un massimo di €500 di spesa.

Come accedere all'agevolazione

I modi per poter usufruire del bonus sono due:

bonus digitale da spendere all’acquisto

rimborso di una quota parte degli acquisti già effettuati

Se si sceglie la prima opzione, il bonus va richiesto sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2020 e va utilizzato entro 30 giorni dalla sua emissione. Il buono può essere speso negli ventimila punti vendita convenzionati in tutta Italia elencati sulla piattaforma digitale che il Ministero ha messo a disposizione.

Nel secondo caso è possibile fare richiesta del rimborso della spesa caricando sulla piattaforma lo scontrino o la fattura comprovante l'acquisto effettuato nel periodo compreso tra il 04/05 ed il 02/11 del 2020.

Tuttavia, dato il grande successo che l’iniziativa ha riscontrato, l’arco temporale per effettuare l'acquisto è stato esteso dal 09/11 al 09/12 2020.

Cosa si può acquistare con il bonus

Il bonus si può chiedere solo una volta ed è valido per l'acquisto di:

biciclette ed handbike sia nuove che usate, sia elettriche ed a pedalata assistita che tradizionali

altri tipi di veicoli, sia nuovi che usati, per la mobilità personale principalmente elettrici come monopattini, hoverboard, monoruota (come da art. 33- bis DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020)

veicoli per la mobilità condivisa (sharing) ad utilizzo individuale, escluse le autovetture.

Chi può richiederlo

I beneficiari del bonus sono i maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei capoluoghi di Regione e nei capoluoghi di provincia (anche con meno di 50 mila abitanti), nelle Città metropolitane, e, quindi, e nei comuni facenti parte delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni appartenenti alle Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.

I vantaggi di una bici o monopattino elettrico

Utilizzare un veicolo a due ruote elettrico permette un significativo risparmio nei costi di carburante, oltre che di emissioni inquinanti.

Il "pieno" nensile per un monopattino, corrispondente a una ricarica di batteria, secondo quanto si apprende dal portale Papernest, è pari a €1.50 mentre rifornire una biciletta elettrica o a pedalata assistita costa dai €0,05 ai €0,15 a ricarica.

La ricarica si può effettuare comodamente accasa, collegando la batteria del veicolo ad una presa elettrica e tenendo sotto carica per 4-6 ore.

Click day

Il 3 novembre, giorno del primo click day per il bonus bici e monopattini, il sito del Ministero dell'Ambiente è andato in tilt dopo essere stato preso d'assalto da tutti i richiedenti che si sono affrettati a effettuare la procedura per ottenere il buono. Nelle 24 ore i fondi di 215 milioni di euro sono andati esauriti.