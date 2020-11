Influenza, è boom di vaccinati: la campagna proseguirà fino a gennaio

La campagna per il vaccino contro l'influenza, iniziata in anticipo rispetto agli anni precedenti, ha avuto un boom di vaccinati con l'acquisto da parte delle regioni di 18 milioni di dosi.

Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, in una conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica, ha parlato della questione del vaccino anti-influenzale rassicurando la presenza di sufficienti dosi da destinare a tutti coloro che desidereranno vaccinarsi.

"Non c'è alcuna mancanza, anzi c'è quasi un raddoppio e c'è stato uno sforzo del ministero della Salute per acquisirne ulteriori da destinare alle Regioni o dove c'è una carenza nelle farmacie. Nei primi 20 giorni abbiamo avuto un aumento di circa il 30% dei vaccinati rispetto allo scorso anno e la domanda è molto forte" ha affermato Rezza.

"Se la domanda è più forte dell'offerta è dovuto al fatto che le dosi non arrivano tutte subito, ma le aziende hanno bisogno di scaglionarle. Altre dosi arriveranno fino alla prima settimana di gennaio: la campagna è iniziata in tempo e probabilmente si propagherà più a lungo. C'e' stata una domanda in forte aumento, e in alcune Regioni maggiore dell'offerta, ma questo dipende dal fatto che le dosi non arrivano tutte assieme" ha concluso Rezza.

Secondo quanto dichiarato ad ottobre dal ministro della Salute Speranza, per quest'anno l'acquisto delle dosi di vaccino anti-influenzale è stato aumentato del 70%.