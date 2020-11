Covid-19, Virginia Raggi negativa al tampone: "Sono guarita e tornerò in Campidoglio"

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha reso noto di essere risultata negativa al tampone per il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e ha annunciato la propria intenzione di rientrare al lavoro in Campidoglio nei prossimi giorni.

"Sono guarita dal Covid-19. Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone. In questi giorni ho lavorato da casa, tornerò in Campidoglio", ha scritto la Raggi.

Il primo cittadino ha quindi voluto ringraziare familiari e sanitari per averla assistita in questo periodo di degenza, dedicando anche un pensiero ai malati e a quanti non sono deceduti a causa del virus.

"Prima di tutto voglio ringraziare la mia famiglia, chi mi è stato vicino anche se da lontano, i medici e, ovviamente, la mia squadra. Il mio pensiero è rivolto a chi oggi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi non ce l’ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto virus. Ai medici e infermieri in prima linea", ha proseguito.

In conclusione un appello ai cittadini, ai quali la Raggi ha chiesto di fare un ulteriore sforzo per portare a termine la battaglia contro la diffusione del Covid.

"Rivolgo nuovamente un appello a tutti: la battaglia al coronavirus non è ancora finita, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. Serve la massima responsabilità. Non dobbiamo cedere ora, ma continuare a seguire le regole e a rispettare i protocolli. Insieme ce la faremo", ha concluso il sindaco.

La positività della Raggi

Lo scorso 4 di novembre Virginia Raggi aveva reso noto di essere risultata positiva al tampone per il nuovo coronavirus, dopo aver passato alcuni giorni in isolamento fiduciario dopo essere entrata in contatto con un positivo.

In precedenza, ad inizio ottobre, la Raggi era entrata già una volta in isolamento fiduciario in seguito alla positività del suo responsabile di Gabinetto.