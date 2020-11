Palermo, stretta di Orlando sul Dpcm: da oggi divieto di stazionamento e controlli potenziati

Questo giovedì il sindaco di Palermo ha firmato un'ordinanza con nuove misure anticontagio, tra cui divieto di stazionamento pedonale in centro e nelle spiagge durante il fine settimana, per evitare assembramenti.

Le immagini diffuse sui social delle strade di Palermo gremite di gente, nel primo week end di zona arancione, non hanno lasciato indifferente Leoluca Orlando, primo cittadino del capoluogo siciliano, preoccupato per la situazione epidemica nell'isola, che è corso al riparo con una nuova stretta rispetto ai provvedimenti già contenuti nel Dpcm.

La nuova ordinanza firmata questo giovedì contiene alcune restrizioni volte ad evitare assembramenti e un potenziamento dei controlli.

Tra le novità entrate in partenza di oggi, in vigore per tutto il week end e i festivi, c'è il divieto di stazionamento pedonale per tutta la giornata:

nel centro storico

nelle aree verdi e nelle spiagge, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari.

Per i mercati rionali aumentano i controlli della polizia, che si servirà del monitoraggio fotografico per vigilare sul rispetto del distanziamento. La violazione delle regole può comportare la pena dell'annullamento del mercatino.

"E' finito il tempo dei bivacchi sulla spiaggia, siamo preoccupati e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti", ha affermato il sindaco invitando la cittadinanza a restare a casa.

Covid in Sicilia

In Sicilia sono stati registrati in totale 38.780 casi di contagio da covid-19, con un aumento di 1.707 unità nelle ultime ventiquattro ore. I decessi totali sono stati 289, le guarigioni 3140.