Covid-19, il cardinale Bassetti migliora e ringrazia i fedeli per le loro preghiere

Per monsignor Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il peggio sembra essere ormai alle spalle. Dal suo letto d'ospedale, adesso il capo dei vescovi saluta e ringrazia i fedeli per averlo ricordato nelle loro preghiere, come si legge in un tweet ufficiale della Cei.

“Ringrazio quanti mi sono vicini con la preghiera e l’affetto”. Messaggio dall'ospedale del card. Gualtiero Bassetti, trasferito dalla struttura di Terapia Intensiva 2 dell'Ospedale di Perugia alla degenza ordinaria di Medicina d’Urgenza COVID 1 https://t.co/zE3YhXDjwi pic.twitter.com/CNo7bXYS0u — @CEI (@UCSCEI) November 14, 2020

​

"Desidero ringraziare il Signore per essermi accanto, con la Sua misericordia, in questo momento di prova. Ringrazio l’Azienda Ospedaliera di Perugia "Santa Maria della Misericordia" e il personale sanitario che si stanno prendendo cura di me e di quanti sono ammalati. Ringrazio quanti mi sono vicini con la preghiera e l’affetto. Raccomando a tutti di continuare a pregare per quanti soffrono e vivono situazioni di fatica. Affido tutti alla Madre di Dio, Maria, perché interceda per i suoi figli", il messaggio di monsignor Bassetti.

Il cardinale è stato trasferito ieri al reparto di Medicina d'Urgenza Covid dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dopo aver trascorso oltre dieci giorni in terapia intensiva.

Il presidente della Cei è stato ricoverato all'ospedale di Perugia il 31 ottobre dopo che il 28 è risultato positivo al tampone. Il peggioramento rapido delle sue condizioni di salute ha reso necessaria l'assistenza in terapia intensiva, dove è stato trasferito la notte tra il 2 e il 3 novembre.