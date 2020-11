AgustaWestland, il Dipartimento Difesa USA ordina altri 36 elicotteri TH-73A

La compagnia Leonardo ha con soddisfazione accolto la notizia riguardo la conferma, da parte del Dipartimento della Difesa statunitense, di opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A per un valore di 171 milioni di dollari. La compagnia a gennaio aveva ottenuto un primo contratto per la produzione e la consegna di 32 elicotteri.

Il Dipartimento della Difesa USA eserciterà le opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A per un valore di 171 milioni di dollari nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp.

La notizia è stata accolta con soddisfazione da Leonardo, il quale a gennaio 2020 si era aggiudicato attraverso AgustaWestland Philadelphia Corp. un primo contratto del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A.

La produzione e le consegne di questi 36 elicotteri saranno completate a Philadelphia entro il dicembre del 2022.

​A gennaio il contratto ottenuto da Leonardo era unito a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato oltre a servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione. Gli elicotteri saranno impiegati per l’addestramento della prossima generazione di piloti della US Navy, del Corpo dei Marines e della Guardia Costiera USA.

In precedenza Leonardo aveva concluso un accordo con Life Link III, operatore statunitense di elisoccorso basato nel Minnesota e nel Wisconsin, per accrescere da 12 a 14 unità la flotta di eliambulanze in dotazione all'azienda americana.