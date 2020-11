Campania e Toscana verso zona rossa - Cabina regia-Iss

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica e anche dall'Agenzia di stampa Ansa, Regione Campania e Regione Toscana si apprestano ed essere inserite in zona rossa dal ministro della Salute Roberto Speranza.

La Regione Campania si trovava in zona gialla e farebbe così un balzo diretto all'area rossa. Qui la situazione da più parti veniva data come drammatica negli ospedali di Napoli già da oltre una settimana. Ed è notizia di poche ore fa, data da Il Mattino di Napoli, che persone in autonomia hanno deciso di mettersi in macchina e di raggiungere i più vicini ospedali della Regione Lazio.

"La lista deve essere confermata dal Cts. In base all'ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, dovrebbe firmare l'ordinanza con i nuovi provvedimenti", scrive Repubblica.

Ma non cambiano solo Toscana e Campania. Il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna e le Marche passano in zona arancione, mentre resta in zona gialla il Veneto che pure risultava "sorvegliata speciale".

De Luca

Durante la sua diretta con gli aggiornamenti sulla situazione in Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca ostenta calma e afferma che nella sua regione ci sono posti letto a disposizione: "sono 500".

Inoltre De Luca comunica che è quasi completato il sistema informatico per la gestione dei tamponi e il "70% di chi si sottopone al tampone riceve il risultato sul cellulare entro le 24 ore", afferma.

"La Regione Campania ad oggi rimane la Regione d'Italia con il tasso di mortalità Covid più basso", afferma De Luca. Un dato, precisa che non riguarda solo la mortalità "da febbraio a oggi, ma che riguarda anche settembre-novembre".

-- IN AGGIORNAMENTO --