Milano, vaccini antinfluenzali per bambini anche in Metropolitana

I bambini e le bambine di Milano potranno fare il vaccino antinfluenzale in Metropolitana grazie a una collaborazione tra M5 e .Fondazione ospedale dei Bambini Buzzi Onlus.

La linea M5 della Metropolitana di Milano accoglie i bambini e le bambine che devono sottoporsi al vaccino antinfluenzale.

M5 di Milano ha messo a disposizione della Fondazione ospedale dei Bambini Buzzi Onlus, un locale trasformato in ambulatorio medico appositamente pensato per i bambini con colori e segnaletica per il rispetto del distanziamento fisico.

L’ambulatorio sarà attivo presso la fermata Gerusalemme della Metro 5 di Milano, dal giorno lunedì 16 novembre fino a venerdì 18 dicembre 2020.

L’ambulatorio è stato reso possibile grazie alla partecipazione anche di Atm, Asst Fatebenefratelli Sacco e l’ospedale V. Buzzi di Milano.

L’accesso sarà consentito ad un massimo di due bambini per volta con accompagnatore e distanziando gli ingressi di 10 minuti.

La segnaletica posta nelle adiacenze dell’ambulatorio e all’interno, garantiscono il rispetto delle distanze durante l’attesa e separano il flusso dei passeggeri della metropolitana in entrata ed uscita.

Nell’ambulatorio il personale medico sanitario gestirà e regolerà ogni fase della vaccinazione per i bambini.