Paulo Dybala paragona negazionisti del coronavirus a terrapiattisti

L'attaccante della Juventus e della nazionale argentina, che insieme alla sua fidanzata è stato malato di Covid, in un passaggio dell'intervista con VanityFair.it, se l'è presa con chi nega l'esistenza del coronavirus.

Il fantasista argentino della Juve ha dichiarato in un'intervista con VanityFair.it di non aver paura se incontra per strada i tifosi nel periodo della pandemia di Covid.

"Io il Covid l’ho già avuto e quindi sono tranquillo. Semmai, potrebbero essere loro a preoccuparsi di me", ha dichiarato.

Dopodiché Dybala, rispondendo alla domanda su cosa direbbe ai negazionisti del coronavirus, lui che è stato contagiato dal virus insieme alla sua fidanzata e modella Oriana Sabatini, ha usato parole dure e di scherno.

"Per me hanno lo stesso valore intellettuale di chi sostiene che la Terra sia piatta. E, la prego, non mi faccia aggiungere altro".

In precedenza anche Cristiano Ronaldo, compagno di squadra di Dybala nella Juventus, è stato trovato positivo al coronavirus. Durante la positività il campione portoghese è stato asintomatico ed è stato ampiamente criticato da medici e utenti dei social dopo aver scritto in un post che il tampone è una "caz**ta".

Nel mondo, second gli ultimi dati, oltre 53 milioni di persone sono state infettate dal nuovo coronavirus e di queste circa 1 milione e 300mila sono morte. L'Italia è al momento il 10 Paese al mondo per numero di casi di Covid.