Conte e Babbo Natale si uniscono per la lotta contro il Covid, le reazioni del web

Il premier pubblica sul suoi social media la risposta alla lettera di un bambino di 5 anni in cui delinea un Babbo Natale alle prese con la pandemia. La singolarità del post non è sfuggita agli utenti di Twitter, che hanno reso la frase 'Babbo Natale' subito di tendenza.

In prossimità del Natale il piccolo Tommaso Z., bambino di cinque anni residente a Cesano Maderno (MB), si è chiesto se Babbo Natale disponesse di un'autocertificazione in grado di farlo viaggiare per portare i doni ai bambini di tuto il mondo.

Evidentemente preoccupato per la sorte del simbolo stesso del Natale, di età particolarmente a rischio, Tommaso si è già premunito per permettergli di rispettare ogni norma sanitaria.

Non ancora sicuro, ha pensato di chiedere delucidazioni al premier, a cui ha inviato una lettera che ha ricevuto una inaspettata quanto singolare risposta.

​Conte ha risposto plaudendo alla scrupolosa osservanza delle norme sanitarie da parte del suo giovanissimo interlocutore, promettendogli inoltre che gli adulti - e non Babbo Natale - scacceranno il coronavirus.

Uno scambio così surreale ha fatto gola agli utenti di Twitter, che hanno cominciato a commentarlo con ironia.

Innanzitutto l'account dedicato proprio a Babbo Natale, che ovviamente ha colto la palla al balzo e si è prodigato in un mare di tweet. Questo si riferisce all'età, ma non propriamente in relazione alle preoccupazioni di Tommaso...

Grazie di cuore a Tommaso di Cesano Maderno per avervi ricordato quanto io sia ancora indispensabile allo sforzo produttivo del Paese. ❤️🎄🎁 — Babbo Natale™ (@Santas_Official) November 12, 2020

​Poi c'è chi si esalta per l'autocertificazione internazionale...

Quando sei Babbo Natale ed hai scoperto di avere un'autocertificazione internazionale approvata da Conte: pic.twitter.com/yLeIPcGuxc — Maquelloemario (@mariomachille) November 12, 2020

... e chi invece spegni gli entusiasmi: a lui è concessa per validi e ovvi motivi.

Ma a ben 5 anni 'sto bimbo non ha ancora capito che Babbo Natale si fa l'autocertificazione per motivi di lavoro? https://t.co/XeSDL0eklz — Liberi e Elitari (@LiberiElitari) November 12, 2020

Un utente che si chiama proprio Tommaso immagine Babbo Natale come quello impersonato da Dan Aykroyd nel grande classico natalizio 'Una poltrona per due'.

C'è chi invece sfrutta il momento per togliere a Tommaso la sua giusta ingenuità.

Caro Tommaso Z., Babbo Natale, in realtà, sono i tuoi genitori, zii, cugini grandi che, a rotazione, ogni anno, si travestono con lo stesso costume di pessima fattura che resiste da decenni e ti consegnano i regali che stavano nascosti nell'armadio da qualche giorno. — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 12, 2020

Infine, in risposta a tante supposizioni sulla non esistenza di Tommaso, che sarebbe stato immaginato per scopi propagandistici, c'è chi prova a mettersi nei panni di un bambino di cinque anni, ormai ossessionato dai precetti anti-Covid.