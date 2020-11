Bollettino di oggi: 37.978 contagi, 636 morti, 15.645 guariti

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 1.066.401, dato comprensivo di 387.758 guariti, 43.589 deceduti e 635.054 attualmente positivi.

La regione più colpita rimane la Lombardia (+9.291 casi), seguita dal Piemonte (+4.787) e dalla Campania (+4.065).

Il tasso di positività è al 16,2% (+1,6% rispetto a ieri). Ci sono 429 ricoveri in più (29.873 totalmente) e 89 pazienti in terapia intensiva in più nell'ultimo giorno (3.170 in totale). 602.011 persone, pari al 94,8% del totale dei contagiati, sono asintomatici o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario.

Nell'ultimo giorno 15.645 persone sono riuscite a debellare il coronavirus dal proprio organismo, dato in netto miglioramento rispetto a quanto registrato ieri con 9.090 guariti.

In leggera crescita purtroppo anche il numero di decessi giornalieri per Covid, che sono stati 636, 13 in più di ieri.

Infine l'incremento dei positivi al coronavirus oggi è stato pari 21.696, crescita inferiore rispetto al dato di ieri con 23.248 nuovi malati.