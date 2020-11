Bufera su prof. Bassetti coordinatore gestione pazienti Covid Liguria

Il professore Bassetti nel mirino di chi non lo vorrebbe come Coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di pazienti Covid-19.

Su Change.org è stata istituita una petizione dal titolo ‘Medici contro la nomina del prof. Bassetti come coordinatore gestione pazienti Covid’.

La petizione, che ha quasi raggiunto i 2.500 firmatari richiesti da chi l’ha istituita, chiede che venga revocata al professore Matteo Bassetti la recente nomina a Coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di pazienti Covid-19 istituito da ex-AGENAS, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il professore Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive di Genova, componente della task force Covid-19 della Regione Liguria e volto diventato noto durante la pandemia, aveva annunciato lui stesso di aver ricevuto l’incarico lo scorso 6 novembre.

Subito si è scatenata una campagna mediatica contro la sua nomina che ha portato il professore ad annunciare che a fine pandemia andrà via da Genova.

Cosa ha fatto il professore Bassetti

Come scrive egli stesso sul suo profilo Facebook, “insieme ai medici di medicina generale genovesi abbiamo sviluppato un protocollo condiviso tra ospedale e territorio per la gestione a casa dei pazienti con il Covid che non hanno necessità di ricovero in ospedale. Abbiano provato a fare ordine su quali e quando usare le varie terapie”.

Forse che questo dia fastidio? Oppure come suppone Bassetti stesso, è solo invidia cita le parole di Socrate:

“Non bisogna invidiare chi non è degno di essere invidiato né gli sciagurati, ma averne piuttosto compassione”.