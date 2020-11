Covid in Italia, bollettino di oggi: quasi 33mila nuovi casi, 623 morti

32.961 nuovi casi di coronavirus sono stati rivelati in Italia oggi su 225.640 tamponi effettuati, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Dai dati emerge che mai come oggi ci sono stati così tanti morti in un giorno da aprile, inoltre è stato superato il record di ricoveri ordinari totali della prima ondata.

Il numero dei casi totali ha superato il milione: 1.028.424 sono stati i contagiati dall'inizio della pandemia.

Oggi a 9.090 persone è stata certificata la guarigione dall'infezione del coronavirus, dato in calo rispetto alle 17.734 di ieri. Complessivamente il bilancio dei guariti raggiunge quota 372.113.

Purtroppo anche oggi pesante è il bilancio delle vittime del coronavirus, che sono state 623, in aumento di 43 rispetto al dato di ieri. Dall'inizio dell'epidemia in Italia i morti per Covid sono stati 42.953.

Al momento nel Paese 613.358 persone sono positive al coronavirus, 23.248 in più di ieri. 580.833 persone, pari al 94,7% del totale dei malati di Covid, sono asintomatiche o accusano sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono invece 29.444, 811 in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre i pazienti in terapia intensiva superano quota 3mila per fermarsi a 3.081, in crescita di 110 rispetto al dato di ieri.

Dei 32.961 nuovi casi rilevati oggi, in leggero calo rispetto ai 35.098 di ieri, in prevalenza arrivano dalla Lombardia con 8.180, seguita da Campania e Veneto con rispettivamente 3.166 e 3.082. Nella forbice tra 2-3mila casi troviamo in ordine decrescente Piemonte, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, tra mille e 2mila casi ci sono Sicilia, Puglia e Liguria. In tutte le altre regioni i nuovi casi sono stati sotto mille, ma più di cento, fatta eccezione il Molise, dove i nuovi contagiati sono stati 71.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 225.640 tamponi, in crescita rispetto ai 217.758 di ieri, con un tasso di positività pari al 14,6%, in calo di 1,5% nell'ultimo giorno.