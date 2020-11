Autostrade, arrestato ex Ad Castellucci e altri ex manager: frode e attentato sicurezza trasporti

Arrestato l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci e altri ex manager e figure ancora attive in Aspi. Per loro si ipotizzano i reati di frode e di attentato alla sicurezza dei trasporti.

La Guardia di Finanza sta eseguendo in queste ore una serie di misure cautelari nei confronti dell’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e di altri ex manager di Aspi e di altri vertici attuali della società.

Tra gli altri, scrive l’Ansa, spuntano i nomi di Michele Donferri Mitelli e Paolo Berti, che rispettivamente erano ex responsabile manutenzioni e direttore centrale operativo dell’azienda.

In totale sarebbero 6 le misure cautelari, di cui tre sono arresti domiciliari e tre sono misure interdittive, con ipotesi di reato per frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti.

A questo risultato si è giunti dall’inchiesta partita un anno fa presso la Procura della Repubblica di Genova che indaga per il disastro e crollo del Ponte Morandi di Genova, in cui morirono 43 persone.

Gli arresti sono frutto dell’analisi della documentazione che la Guardia di Finanza aveva sequestrato subito dopo il crollo del ponte, per fare luce sulle responsabilità.