Covid in Italia: tornano sopra 30mila i nuovi contagi, boom di guariti e 580 vittime

Il tasso di positività, pari al rapporto tra tamponi positivi al coronavirus e numero complessivo di tamponi fatti, è in calo di 1 punto percentuale rispetto a ieri, fermandosi al 16,1%. Poco meno di mille i ricoveri e più di cento l'incremento dei pazienti in terapia intensiva.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, oggi i nuovi casi sono stati 35.098, che fanno crescere il bilancio complessivo dall'inizio dell'epidemia a 995.463.

Nell'ultimo giorno sono guarite ben 17.734 persone, in forte aumento rispetto alle 10.215 di ieri. Le guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia sono state 363.023.

Oggi il boom di guariti è accompagnato purtroppo da una crescita delle vittime, che sono state nelle ultime ventiquattro ore 580. I morti per coronavirus in Italia crescono così fino a 42.330. Nella nota del bollettino si rileva che "la Regione Abruzzo segnala che sono stati conteggiati anche 21 decessi delle scorse 3 settimane comunicati oggi".

Ad oggi nel Paese si contano 590.110 positivi al coronavirus, 17.576 in più rispetto a ieri. Di questi negli i ricoverati negli ospedali sono 28.633, 997 in più di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.971, in crescita di 122 nelle ultime ventiquattro ore. 558.506 persone, pari al 94,6% del totale dei malati di Covid, sono asintomatici o hanno un decorso della malattia con sintomi lievi sub-influenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario.

Dei 35.098 nuovi casi registrati oggi, 10.955 arrivano dalla Lombardia, la regione con l'incremento maggiore di contagiati. Piemonte, Veneto, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia e Liguria registrano casi a 4 cifre, mentre le altre regioni hanno meno di mille nuovi casi, con il Molise che ha "solo" 42 nuovi infettati dal Covid.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 217.758 tamponi, con un tasso di positività pari al 16,1%, in calo dell'1% rispetto a ieri.