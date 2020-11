Presidente Unicef Italia Francesco Samengo morto di Covid-19

Il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, è morto a Roma colpito dal Covid-19. La morte, scrive Unicef Italia, è avvenuta a Roma nella serata di lunedì 9 novembre.

“Con profonda tristezza l’UNICEF Italia saluta l’amato Presidente Francesco Samengo”, scrivono nel comunicato stampa ricordandolo come “guida sicura” e per la sua “abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo.”

Samengo era presidente dal 2018 ed era ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma da alcuni giorni a causa delle complicazioni causate dalla malattia Covid-19.

Unicef Italia ne ricorda il pensiero e il lavoro a sostegno dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo.

“Francesco Samengo si è sempre distinto per l’enorme sensibilità e la ferma convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno.”

Ci ha lasciati dopo una lunga lotta contro il #COVID19 il nostro caro Presidente Francesco Samengo.

La sua instancabile abnegazione sarà per noi sprone a dare sempre il meglio per la causa dei bambini, in Italia e nel mondo.

Ci stringiamo con dolore e affetto alla sua famiglia. pic.twitter.com/eP9zoGl0rz — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) November 9, 2020

Le reazioni politiche e non solo

Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha fatto pervenire all’Unicef Italia il suo cordoglio per la scomparsa del presidente.

“@UNICEF_Italia, con la scomparsa del suo presidente Francesco Samengo, perde oggi una guida, un uomo generoso e altruista, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei bambini e dei più fragili. Mi stringo alla sua famiglia e alla comunità Unicef.”

.@UNICEF_Italia, con la scomparsa del suo presidente Francesco Samengo, perde oggi una guida, un uomo generoso e altruista, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei bambini e dei più fragili. Mi stringo alla sua famiglia e alla comunità Unicef. — Elena Bonetti (@elenabonetti) November 10, 2020

​Anche il Capo della Polizia di Stato ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia.

“Il #CapodellaPolizia Gabrielli esprime profondo cordoglio, per la scomparsa Presidente @UNICEF_Italia Francesco Samengo, ai familiari e a tutto il comitato “a cui la #PoliziadiStato è legata da anni per il bene dei più indifesi”