Bonus bici e monopattini: oggi possibile la prenotazione per chi è rimasto fuori dal click day

Al via da oggi la possibilità di effettuare nuovamente la prenotazione per il bonus mobilità per coloro che non sono riusciti prenotarsi nel giorno del click day, il 3 novembre.

A una settimana dal click day durante il quale, tra mille difficoltà, sono stati richiesti tutti i fondi messi a disposizione, dalle ore 9 di oggi 9 novembre sarà nuovamente possibile pre-registrarsi, in attesa che il cosiddetto "Bonus mobilità" venga rifinanziato.

Secondo quanto si legge sul sito, chi ha già effettuato l’acquisto di bici, monopattini, segway e gli altri mezzi che rientrano nell’iniziativa, da oggi e fino al prossimo 9 dicembre, potrà prenotarsi al bonus pre-registrandosi: il richiedente dovrà dunque inserire i propri dati e il valore del bene o servizio acquistato, tramite inoltre la presentazione della fattura o dello scontrino che attesti l’acquisto nel periodo tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020.

Questa pre-registrazione tuttavia non conferisce nessun beneficio speciale al richiedente, ma permette al Ministero dell’ambiente di quantificare le risorse per un puntuale rifinanziamento del Programma Sperimentale Buono Mobilità.

Nei giorni scorsi il Ministro Costa ha spiegato tramite un video su Facebook che chi ha comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 maggio al 2 novembre e non è riuscito a ottenere il bonus mobilità per esaurimento fondi, potrà ripresentare la domanda da oggi per ottenere l’incentivo all’inizio del prossimo anno.

Il 3 novembre, giorno del primo click day per il bonus bici e monopattini, il sito del Ministero dell'Ambiente è andato in tilt dopo essere stato preso d'assalto da tutti i richiedenti che si sono affrettati a effettuare la procedura per ottenere il buono. Nelle 24 ore i fondi di 215 milioni di euro sono andati esauriti.