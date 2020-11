Covid-19, Emiliano: "Evitate di mandare i bambini a scuola"

Per il governatore Emiliano sarebbe opportuno che i bambini seguissero i moduli di didattica a distanza, evitando di recarsi a scuola.

Nella mattinata odierna il governatore della Puglia Michele Emiliano, riconfermato nelle recenti elezioni di fine settembre, ha lanciato un appello a tutti i cittadini di tenere a casa i propri bambini in ragione del peggioramento della situazione epidemiologica sul territorio.

"Faccio mio l'appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, è più sicuro sia per i ragazzi sia per la salute pubblica", ha spiegato Emiliano.

Le sue dichiarazioni arrivano nel giorno in cui gli istituti scolastici riaprono in Puglia per effetto della decisione del Tar, che ha di fatto annullato l'ordinanza regionale che prevedeva la loro chiusura.

La migliore soluzione attualmente, secondo Emiliano, è quella di scegliere la Didattica a distanza (Dad) onde evitare occasioni di contagio per i più piccoli e pericolosi contagi per le famiglie.

"Cercate di fare il più possibile da casa, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno", ha concluso Emiliano.

Il Covid-19 in Puglia

Stando ai dati diffusi nella giornata di ieri dal Ministero della Salute, sono 23.884 i casi di Covid-19 confermati nella Regione Puglia, a fronte di 4 169 guarigioni e 570 decessi.