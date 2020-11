Il presidente dell’Ordine dei medici: “Lockdown totale o tra un mese scenario drammatico”

Il presidente della Federazione degli Ordini dei medici Filippo Anelli ha lanciato un appello alla chiusura totale dell’Italia immediatamente per evitare uno “scenario drammatico” tra un mese.

Sul sito di Repubblica, Anelli ha parlato dei dati di contagiati e ricoveri da coronavirus degli ultimi giorni: “I dati di questa settimana non fanno prevedere niente di buono, mediamente abbiamo registrato in quest’ultima settimana 1.000 ricoverati, 110 in terapia intensiva, 25.000 contagiati in isolamento domiciliare e oltre 300 morti al giorno”.

L’allarme per Anelli è altissimo: “Tra un mese se questo trend resterà invariato, avremo altri 10mila morti in più e supereremo la soglia dei 5.000 posti letto in terapia intensiva”.

È uno “scenario drammatico non solo per la cura dei malati Covid ma per il trattamento di tutti i malati”.

“Servono misure drastiche come il lockdown totale, per evitare che a fine dicembre-inizio gennaio dovremo sommare al trattamento dei malati Covid con quelli affetti da influenza”, ha concluso Anelli.