Ferrero raggiunge 1 miliardo di vendite Nutella Biscuits e avvia nuova linea produttiva

Il prodotto Nutella Biscuits, introvabile sugli scaffali dei supermercati italiani già nelle prime settimane di vendita, ha superato le stime iniziali che parlavano di 25 milioni di confezioni vendute, vendendone oltre 47 milioni.

Nutella Biscuits è stato acquistato da oltre 7 milioni di famiglie nel Paese ed è diventato la referenza nel mercato dei biscotti più venduta in Italia.

"Ai nostri consumatori e ai nostri partner commerciali va il nostro ringraziamento più sincero, perché solo grazie a loro è stato possibile realizzare un successo così grande, andato oltre le nostre già ambiziose aspettative. E sempre a loro vanno le nostre scuse, se questo successo così travolgente ha superato le nostre stime di vendita, arrecando nei primi mesi dal lancio il disagio di uno scaffale rimasto vuoto o preso d’assalto. Il successo ci conferma che i nostri consumatori si sentono al centro dei nostri sforzi per offrir loro un prodotto sempre di altissima qualità e l’amore che dimostrano per Nutella ci stimola a sempre nuove creazioni" ha affermato l’amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia Alessandro d’Este.

Novità per il 2021: nuova linea produttiva e sorprese nel packaging

il gruppo di Alba ha inoltre annunciato la realizzazione di una nuova linea produttiva nello stabilimento italiano di Balvano, in Basilicata, che consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, destinata a soddisfare sia la domanda interna che nuovi mercati ancora non coperti. L’investimento previsto, di oltre 80 milioni di euro, si somma a quanto già stanziato per la prima linea di produzione.

"Nel 2021 lanceremo un nuovo formato, in tubo, una pratica confezione per gustare il prodotto dove il consumatore preferisce, per soddisfare la domanda che si conferma a livelli costantemente alti" ha spiegato Este.

Massaro: lancio Nutella Biscuits più importante nella storia del largo consumo

"Il lancio di Nutella Biscuits sul mercato italiano è da considerarsi il più importante nella storia del largo consumo in Italia da quando abbiamo i dati. Ad un anno dal lancio sul mercato, Nutella Biscuits ha realizzato oltre 141 milioni di euro a sell out, dal lancio al 25 ottobre 2020, con una quota di circa l’8,5% del mercato dei biscotti. Considerato che il mercato dei biscotti in Italia è cresciuto del 13%, o di 185 milioni di euro in valore assoluto, è evidente come la crescita sia trainata per oltre il 75% da Nutella Biscuits" ha commentato Angelo Massaro, general manager IRI.

Nel 2019, poco dopo il lancio del prodotto Nutella Biscuits, era scoppiata una vera e propria corsa al rialzo degli introvabili Nutella Biscuits a partire dal portale di vendite online eBay con prezzi che arrivavano fino a 12 euro al pacchetto.