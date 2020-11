Covid-19, Zaia: "Numeri cresceranno ma siamo preparati"

Nel corso del suo briefing quotidiano il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Veneto, affermando che i casi di infezione in Veneto sono in aumento, ma i dati relativi alle terapie intensive e al periodo di ospedalizzazione media e anche l'età media dei contagiati, più giovani e meno inclini a riportare una forma grave della patologia legata al Sars-CoV-2, sono più confortanti rispetto al mese di marzo:

"Oggi ci sono tanti positivi ma considerando il numero dei tamponi sono metà di marzo. Oggi ci sono poi metà delle terapie intensive e quasi la metà dei ricoverati e mediamente l'ospedalizzazione è più breve, in più ci sono molti più accessi al pronto soccorso ma il 70% va a casa. Inoltre, si è abbassata l'età del contagio tra i giovani: la stragrande maggioranza dei positivi sono sotto i 55 anni, mentre in terapie intensiva sono over 70", ha dichiarato Zaia.

Per far far fronte alla pandemia conterà l'atteggiamento e la responsabilità di tutti, ha spiegato quindi il governatore del Veneto, che ha poi invitato tutta la popolazione a seguire le regole anti-contagio:

"I numeri cresceranno sempre di più nei prossimi giorni, ma noi siamo preparati. Però ora la partita ce l'abbiamo in mano noi cittadini. Dunque, portate bene la mascherina e lavatevi le mani", ha affermato Zaia.

Per quanto concerne il possibile lockdown della regione, l'esponente della Lega ha confermato che al momento "non è previsto", sottolineando che nei rpossimi giorni "apriranno tutti i Covid Hospital" e negli altri "saranno sospese le attività ordinarie".

"Bisogna stringere i denti, la curva è in salita e i ricoveri aumenteranno", ha concluso quindi Zaia.

Il Covid-19 in Veneto

Stando agli ultimi dati diffusi dal governatore Zaia, sono 3815 i nuovi positivi al Covid-19 in regione, a fronte di un numero di 47657 attualmente positivi e 17940 persone in isolamento domiciliare.

Nelle strutture ospedaliere sono 1410 i ricoverati, con 186 terapie intensive, in aumento di 12 unità rispetto alle 24 ore precedenti, e 25 nuovi decessi confermati.