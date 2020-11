Covid-19, Salvini torna a parlare di idrossiclorochina: "Se mi ammalassi la chiederei"

In precedenza il leader della Lega aveva consigliato il farmaco come terapia domestica, ma era stato prontamente bacchettato dal virologo Burioni.

"L'idrossiclorochina è un farmaco usato in Cina, Germania e tanti altri Paesi e in Italia tanti medici la usano. Se mi ammalassi io la chiederei". In un intervento radiofonico ai microfoni di Radio 24, Matteo Salvini torna a parlare dell'idrossiclorochina, il farmaco usato contro la malaria inizialmente adoperato nei trattamenti dei pazienti covid, ma poi escluso dalla terapia dopo che alcuni studi ne hanno accertato l'inefficacia.

Durante la sua intervista Salvini ha duramente criticato la decisione di imporre il lockdown in Lombardia. "Spero non ci sia stata una scelta politica nella scelta dei colori delle regioni - ha detto - Ma non è normale sapere le chiusure il mercoledì sera se uno lavora venerdì o no. Negli altri paesi si pianifica, qui si va di settimana in settimana". "La chiusura della sola Lombardia - ricorda - costa per un mese più di 4 miliardi, il decreto Ristori ne ha 5 per tutta l'Italia...".

Botta e risposta con Burioni

Solo due giorni fa, in un'intervista rilasciata ai giornalisti di La7, Salvini ha consigliato l'utilizzo dell'idrossiclorochina per la terapia domestica dei malati di COVID-19.

“Si possono curare i pazienti a casa, non faccio pubblicità ma c’è l’idrossiclorochina che ha salvato migliaia di vite”, ha detto il leader leghista.

Non si è fatta attendere la reazione del virologo Roberto Burioni, che ha prontamente smentito le dichiarazioni di Salvini.

"Non è vero. Non è vero. Non è vero. L'idrossiclorochina è inefficace e pure pericolosa, come dimostrato da ampissimi studi. Che senso ha confondere e illudere la gente che sta male e che ha paura? Perché?”

L'Oms ha difatti sospeso a fine maggio i test sull'idrossiclorochina poiché ritenuto un farmaco non sicuro nel trattamento del COVID-19.

Tuttavia l'utilizzo dell'idrossiclorochina nei mesi scorsi è stato consigliato anche dal presidente USA, Donald Trump, e dal capo di stato brasiliano, Jaime Bolsonaro, che sostiene di averla assunta durante la sua malattia.