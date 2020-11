Nuovo Dpcm, italiani d'accordo con le restrizioni del governo

Il nuovo Dpcm entra in vigore oggi e divide l'Italia in tre zone di rischio, con provvedimenti specifici in base alle criticità territoriali. Mentre la zona rossa torna in lockdown e sulla zona arancione vengono imposte restrizioni severe agli spostamenti, le misure anti-contagio previste per le regioni "gialle" mettono finalmente d'accordo gli italiani con il governo, dopo oltre una settimana di polemiche, proteste e malcontento dovuti all'imposizione del coprifuoco e alla chiusura anticipata dei locali della movida.

Il provvedimento impone il coprifuoco notturno su gran parte del territorio nazionale dalle 22 alle 5 del mattino, la chiusura dei centri commerciali la domenica e i festivi, la riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici, il ritorno alla didattica a distanza per le classi degli istituti superiori e all'università e la misura di mostre e musei. Dal sondaggio di Emg Acqua presentato ieri alla trasmissione Agorà, emerge che la maggior parte degli italiani (con punte pari al 92%) approva queste misure per frenare la diffusione dell'epidemia di COVID-19.

Il consenso è quasi unanime, infatti sulla riduzione della capienza dei mezzi pubblici, che da oggi viene portata dall'80% al 50%. Il 92% degli intervistati ritiene che sia una misura giusta quella di ridurre il numero di persone a bordo dei mezzi di trasporto pubblici, mentre il 78% è d'accordo con la chiusura dei centri commerciali la domenica e nei festivi.

L'opinione pubblica invece si spacca sulle altre misure che pongono limiti alla circolazione e alle attività relative al tempo libero. Il coprifuoco notturno è ritenuto una misura giusta solo dal 57% degli intervistati, mentre meno della metà, il 49%, concorda con la chiusura di mostre e musei.

La maggioranza torna ad essere netta sulla scuola: il 66% è d'accordo per proseguire le lezioni con la modalità della didattica a distanza per le scuole superiori.