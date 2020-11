Salvini e la battuta su Campania zona gialla: ‘Acca’ nisciuno è fesso’

Matteo Salvini interviene a sostegno delle regioni più colpite dalle nuove restrizioni del governo, guarda caso tutte del centrodestra (ha sottolineato Musumeci dalla Sicilia) e lo fa con un video messaggio dal social network più popolare del momento: Instagram.

Governo confuso e disorganizzato, incapace di organizzare dice Salvini che difende la Sicilia dichiarata zona arancione, difende la Calabria e il Piemonte zone rosse con Valle d’Aosta a e Lombardia.

Ma sulla Campania del suo “amico” Vincenzo De Luca si lascia scappare una battutina addirittura in partenopeo nordico: “Acca’ nisciuno è fesso”.

La battutina è appunto indirizzata al Governo che ha stabilito con un criterio, che un po’ ha spiazzato, chi doveva essere zona gialla, arancione o rossa.

In Campania, come anche il Tg1 delle ore 13.30 ha ricordato, bar e ristoranti per domani si attendevano il lockdown ovvero il collocamento della regione in zona rossa. Tanto che i ristoratori si ritrovano ora con i frigoriferi non ben forniti perché nei giorni scorsi non li hanno riforniti, convinti della stretta.

A sorpresa non è stato così e, a dirla tutta, anche De Luca è rimasto sorpreso, lui che per la Campania vorrebbe un bel lockdown generalizzato. Ieri si è infatti scagliato contro il governo che non ha fatto nulla per gli assembramenti sul lungomare.

Le restrizioni De Luca in Campania

Ricordiamo che in Campania da settimane non si va a scuola, che nella regione l’inizio dell’anno scolastico è slittato oltre le elezioni regionali del 20 e 21 settembre e che da lunedì 2 novembre anche le scuole materne sono chiuse. In Regione Campania, inoltre, da settimane è vietato uscire dalla propria provincia di residenza, altro che dai confini regionali.