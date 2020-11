Puglia, terapie intensive riservate malati Covid sono piene

In Puglia raggiunto il limite dei posti letto in terapia intensiva, è corsa contro il tempo per allestire nuovi posti letto.

La Regione Puglia aveva riservato 104 dei 369 posti di terapia intensiva disponibili nei suoi ospedali ai malati Covid-19, ma al momento sono 116. Superata quindi la soglia dei posti letto, si convertono altri posti per riservarli a pazienti affetti dal coronavirus.

La Puglia durante l’estate aveva annunciato un potenziamento delle terapie intensive prevedendo una aggiunta di 276 posti letto per portare il totale dagli attuali 369 a 580.

Intanto è corsa contro il tempo per raggiungere la quota di 1.100 posti letto Covid ordinari, che entro il 20 novembre dovrebbero essere portati a 2.900.

I dati aggiornati in Puglia

Secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia aggiornato al 4 novembre, sono stati effettuati 6.196 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 994 casi positivi, di cui 373 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 123 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione.

10 i decessi, di cui: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 579.259 test.