Funerali di Gigi Proietti in diretta su Rai 1, a Roma è lutto cittadino

I funerali di Gigi Proietti trasmessi in diretta TV su Rai Uno per rispettare le normative Covid. Roma dichiara il lutto cittadino e gli rende omaggio.

Previsti per oggi, giovedì 5 novembre alle ore 12, i funerali di Gigi Proietti presso la chiesa di Santa Maria di Montesanto in Piazza del Popolo, nota come la Chiesa degli Artisti.

Rai Uno trasmetterà in diretta i funerali per evitare che si creino assembramenti lungo il tragitto che compirà Gigi Proietti nell’ultimo suo viaggio.

I funerali si celebreranno in forma strettamente privata per osservare le disposizioni sanitarie, ma le telecamere Rai sono state ammesse nella chiesa per consentire le riprese in diretta.

Il corteo funebre transiterà davanti al Campidoglio e da qui si recherà al Globe Theatre a Villa Borghese, dove gli amici e colleghi lo ricorderanno e omaggeranno per l’ultima volta.

#GigiProietti, per la giornata di domani, #5novembre, proclamato il #luttocittadino. Gli omaggi e la cerimonia funebre si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, verranno trasmessi in diretta su @RaiUno https://t.co/sfI1ZxJJuj pic.twitter.com/7T5yTBgwMB — Roma (@Roma) November 4, 2020

La città di Roma per oggi 5 novembre ha dichiarato il lutto cittadino, tutti gli edifici di Roma Capitale, le Istituzioni e Fondazioni a essa collegate esporranno la bandiera a mezz’asta o parata a lutto.

“Con il lutto cittadino vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza”, ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi.

“Gigi Proietti, nel corso della sua lunga carriera, è stato protagonista indiscusso del mondo dello spettacolo, apprezzato ed amato dal pubblico di ogni generazione. Ha dato un grande contributo allo sviluppo della cultura a Roma, dirigendo importanti teatri e fondando una scuola di recitazione per giovani attori. È stato uno straordinario interprete dello spirito romanesco, diventando una vera e propria icona di Roma”, ha scritto l’ufficio stampa della Città di Roma.