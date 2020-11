Virginia Raggi positiva al coronavirus

"Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre", ha scritto Raggi sulla sua pagina Facebook.

In precedenza, ha deciso di mettersi in auto-isolamento dopo essere entrata a contatto con un positivo. Per la Raggi si tratta del secondo auto-isolamento: in precedenza vi si era sottoposta in seguito alla positività del suo responsabile di Gabinetto.

In precedenza, i leader del PD e Forza Italia, Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi rispettivamente, sono risultati positivi al Covid, sono poi guariti.

Questa sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare le nuove misure contenute nel Dpcm datato il 3 novembre. Il Lazio fa parte della zona "gialla".