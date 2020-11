La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm: "abbiamo un piano articolato"

Le nuove regole entrano in vigore venerdì e lo resteranno fino al 3 dicembre. Il territorio nazionale verrà diviso in zone di tre categorie sulla base del diverso grado di rischio epidemiologico: gialle, arancioni e rosse.

Il premier ha spiegato che per dividere le regioni in zone sono stati adottati 21 parametri, a seconda del rischio di contagio e della pressione sule terapie intensive. Espressa la necessità di misure articolate e differenziate, che entreranno in vigore da venerdì per dare un tempo congruo alle persone per riorganizzare le proprie attività.

Nessuna regione è stata contrassegnata come zona verde.

Ecco di seguito l'elenco delle zone, le regioni che vi appartengono e le relative restrizioni.

Zona gialla

Regioni appartenenti

Abruzzo

Basilicata

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Province autonome di Trento e Bolzano

Sardegna

Toscana

Umbria

Veneto

Zona arancione

Regioni appartenenti

Puglia

Sicilia

Zona rossa

Regioni appartenenti

Calabria

Lombardia

Piemonte

Valle d'Aosta

SEGUE