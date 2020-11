Virginia Raggi in isolamento fiduciario, è entrata in contatto con un positivo

Il sindaco di Roma, attraverso un post su Facebook, ha fatto sapere di non avere alcun sintomo ma che rispetterà comunque il protocollo sanitario.

Virginia Raggi sta bene, non avverte nessuno dei sintomi associati al coronavirus ma ha deciso di mettersi in auto-isolamento dopo essere entrata a contatto con un positivo.

A comunicarlo è stata lei stessa attraverso un post su Facebook.

"Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione", ha rassicurato il sindaco.

"Mettersi in auto isolamento è una scelta di rispetto verso i propri collaboratori. In questi pochi giorni, in attesa del risultato dei tamponi, si può lavorare, con qualche sforzo in più anche da casa. Bravissima Virginia, non sarà certo questa piccola difficoltà a fermarti. Continua così per Roma e per la legalità, contro la corruzione che troppo spesso ha macchiato la Capitale", ha scritto la sua compagna di partito e parlamentare Angela Raffa.

Oltre a quello della Raffa, tanti altri messaggi di solidarietà. Anche se c'è chi non ha mancato di criticare l'operato dell'inquilina del Campidoglio anche in un momento così delicato.

Per la Raggi si tratta del secondo auto-isolamento: in precedenza vi si era sottoposta in seguito alla positività del suo responsabile di Gabinetto.