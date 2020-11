Bollettino di oggi: 307.378 guariti (+5.103), 39.764 (+352), 443.235 casi attuali (+25.093)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 30.550 nuovi casi di coronavirus a fronte di ben 211.831 tamponi, emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute. Tuttavia il tasso di positività è in calo di oltre un punto percentuale rispetto a ieri, attestandosi al 14,4%.

Il numero dei casi totali di Covid dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 790.377.

Nell'ultimo giorno si mantiene sopra i 5mila il numero dei guariti, pari a 5.103, seppur in calo rispetto ai 6.258 di ieri. In Italia le guarigioni dal Covid ad oggi ammontano a 307.378.

I decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore restano alti con 352, 1 in meno di ieri. Le morti per Covid salgono così a 39.764 dall'inizio dell'epidemia.

In tutta la penisola e isole si contano ad oggi 443.235 persone contagiate dal coronavirus, 25.093 in più rispetto a quanto rilevato ieri. Di queste 22.116 sono ricoverate in ospedale con sintomi, con un incremento giornaliero di 1.002 ricoveri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.292, in crescita di 67 nelle ultime ventiquattro ore. 418.827 positivi al coronavirus, pari al 94,5% del totale dei contagiati, si trovano in autoisolamento domiciliare in quanto o sono asintomatici o accusano sintomi sub-influenzali di lieve entità che non necessitano di assistenza medica.

Dei 30.550 nuovi contagiati rilevati oggi, 7.758 arrivano dalla Lombardia, la regione con il maggior numero di nuovi casi, seguita dalla Campania con 4.181, dal Piemonte con 3.577, dal Veneto con 2.436, dal Lazio con 2.432, dalla Toscana con 1.828, dall'Emilia-Romagna con 1.758, dalla Sicilia con 1.155 e dalla Liguria con 1.122. Nelle altre regioni nuovi casi sotto mille ma più di cento, fatta eccezione per il Molise, dove i nuovi contagiati rilevati nell'ultimo giorno sono stati 26.

Oggi sono stati fatti 211.831 tamponi, in netto aumento rispetto al dato di ieri, quando i test eseguiti erano stati 182.287. Il tasso di positività (numero di tamponi positivi/numero tamponi totali - ndr) è del 14,4%, in calo dell'1,1% rispetto a ieri.