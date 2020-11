4 Novembre, i messaggi della politica italiana alle Forze Armate

“Le donne e gli uomini delle Forze Armate, con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano, ancora una volta, il loro essere risorsa preziosa e insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato”, aveva detto questa mattina il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio indirizzato alle Forze Armate al termine della visita all’Altare della Patria.

“In questo momento difficile con orgoglio e speranza celebriamo insieme al Presidente Mattarella l'Unità del Paese e la #GiornatadelleForzeArmate. Buon #4novembre a tutti voi che ogni giorno difendete la popolazione e i valori democratici in cui crediamo Bandiera italiana”, ha scritto invece il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

​Le frecce tricolori hanno sorvolato una piazza Venezia vuota, per omaggiare gli uomini e le donne impegnati all’estero come in Italia a fronteggiare differenti emergenze, ma sempre “nell’interesse generale”, come ha ricordato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Le differenti opinioni e la diversità di vedute non devono minare il nostro costante sforzo di sorreggerci gli uni con gli altri.

Dobbiamo ribadirlo forte, oggi, nel Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, di fronte a una comunità di donne e uomini che, come è stato in passato, con impegno e sacrifici è naturalmente votata a perseguire l’interesse generale.

Esiste un solo modo per uscire da questo periodo drammatico: restare uniti. Sempre.”

Anche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico non ha fatto mancare il suo ricordo e ringraziamento alle Forze Armate italiane.

“Grazie agli uomini e alle donne che prestano servizio nelle Forze armate per il costante impegno e dedizione. Il loro ruolo è stato ed è cruciale in un periodo così complesso per il Paese come quello dell'emergenza. Sono un punto di riferimento la nostra comunità.”

​Presenti tra gli altri all'Altare della Patria anche il sindaco di Roma Virginia Raggi, che con un tweet ha ricordato il 4 novembre come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

"Loro sono la nostra forza. Viva l’Italia, viva le Forze Armate", ha scritto invece il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordando il 4 novembre.