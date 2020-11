Salvini e cure Covid: ‘Idrossiclorichina ha salvato migliaia di vite’. Burioni: ‘Non è vero!’

Matteo Salvini consiglia ancora una volta l'idrossiclorochina come cura domestica contro la malattia Covid-19, ma Burioni interviene e bacchetta l'ex ministro dell'Interno.

“Si possono curare i pazienti a casa, non faccio pubblicità ma c’è l’idrossiclorochina che ha salvato migliaia di vite”, ha detto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini intervistato dai giornalisti di La7.

Pronta la risposta dello scienziato italiano Roberto Burioni:

“Non è vero. Non è vero. Non è vero. L'idrossiclorochina è inefficace e pure pericolosa, come dimostrato da ampissimi studi. Che senso ha confondere e illudere la gente che sta male e che ha paura? Perché?”

Salvini-Burioni appaiono quasi come una coppia fotocopia di Trump Fauci, già ad ottobre Burioni aveva dovuto ricordare a Salvini che ci sono evidenze scientifiche secondo cui l’idrossiclorochina non è efficace nella cura della malattia Covid-19.

Tuttavia Salvini, nonostante le evidenze scientifiche sottolineate anche dal professore Bassetti in una recente intervista in cui gli chiedevano di questo farmaco, torna sull’idrossiclorochina presentando la battaglia che in questi mesi si è palesata a livello internazionale tra alcuni politici e gli scienziati.

Renzi aveva paragonato Salvini al Bolsonaro toccato in sorte all’Italia.