Sbarco fantasma a Gallipoli: 34 migranti tra cui bambini, presi gli scafisti

In Italia non si arriva solo dall’Africa ma anche dalla Turchia, così la scorsa notte sul litorale di Gallipoli è giunta una imbarcazione con a bordo 34 persone di nazionalità irachena e iraniana, tra cui 11 sono minori e di questi quattro risultano essere minori non accompagnati. Sei le donne che compongono il gruppo di immigrati sbarcati nella notte a Gallipoli in provincia di Lecce.

L’imbarcazione è stata intercettata dai finanzieri del Roan di Bari e sono stati tutti tratti in salvo e ricollocati presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto, qui saranno sottoposti a tampone per verificare se qualcuno di loro è positivo al virus Sars-CoV-2. Gli eventuali positivi saranno trasferiti in isolamento presso una apposita struttura.

Con i migranti vi erano anche due scafisti di origine turca, di 46 e 28 anni, che sono stati arrestati dalle Fiamme Gialle.

Per la traversata i migranti si sono avvalsi di una imbarcazione a vela lunga undici metri e battente bandiera inglese. La Guardia di Finanza ha condotto il natante nel porto di Gallipoli, dove è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.