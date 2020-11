Lotta corruzione in Vaticano, maggioranza italiani sostiene papa Francesco - Sondaggio

Cosa ne pensano gli italiani della lotta alla corruzione in Vaticano condotta da papa Francesco? Secondo il sondaggio Emg-Acqua/Adnkronos la maggioranza sostiene il Pontefice.

Cosa pensano della corruzione in Vaticano gli italiani? E in particolare, sostengono oppure no la battaglia che papa Francesco sta conducendo contro di essa?

Secondo il sondaggio Emg-Acqua/Adnkronos fatto realizzare dall’agenzia di stampa a seguito dell’intervista che papa Francesco ha rilasciato alla testata giornalistica sulla corruzione, il 70% degli italiani appoggia Francesco nella lotta alla corruzione in Vaticano. Da notare che l’80% di chi è con il Papa si dichiara cattolico.

Se scendiamo nel dettaglio il 69% degli italiani si schiera con il Pontefice nell’opera di pulizia e trasparenza che sta conducendo tra le mura vaticane. Di questi il 28% si dice molto fiducioso, mentre il 41% si dice abbastanza fiducioso, ed ancora l’11% degli intervistati si dice poco fiducioso, il 4% non ha per nulla fiducia, ed un restante 16% non risponde alla domanda.

Se però consideriamo tra i favorevoli i soli cattolici, la percentuale di quanti hanno fiducia in papa Francesco sale al 79%, mentre il 15% manifesta poca fiducia o nulla nell’opera di pulizia dalla corruzione, scrive Adnkronos.