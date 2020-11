Coronavirus, le lacrime del sindaco di Corbara: "Chi non indossa la mascherina è un cogl**ne"

Dopo il secondo morto per coronavirus in due giorni nel suo piccolo paese di circa 2500 abitanti, il sindaco di Corbara (SA) con un accorato appello invita i cittadini a proteggersi a prescindere dalle norme nazionali e regionali.

Due morti in due giorni di coronavirus devono sembrare veramente troppi quando la tua comunità è composta solo da 2500 abitanti.

Così Pietro Pietrangelo, sindaco di Corbara, non ha retto più e ha diffuso un video in cui in lacrime ricorda i suoi due compaesani e invita gli altri cittadini a proteggersi per non condividerne la triste sorte.

"Io non posso accettare l'idea che muoia un mio concittadino al giorno, non posso accettare l'idea che esista ancora qualche cogl**ione che sottovaluta ancora quanto stiamo vivendo", le sue parole.

Il sindaco ha invitato i cittadini a proteggere loro e la propria famiglia fin da subito, ancor prima che vengano varate le nuove norme per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

"Se chi è a Roma e a Napoli non prende le decisioni che deve prendere, allora le prendiamo noi", ha esortato.