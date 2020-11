Bollettino di oggi: 302.275 guariti (+6.258), 39.412 deceduti (+353), 418.142 casi attuali (+21.630)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 759.829.

Nell'ultimo giorno boom di guariti da Covid, che sono stati ben 6.258, portando così il bilancio complessivo delle guarigioni ad oltre 300mila fino a 302.275.

Il dato positivo dei guariti è accompagnato allo stesso tempo da un incremento dei decessi, che oggi sono stati 353, 120 in più di quanto avvenuto ieri. Le morti provocate dal coronavirus in Italia si avvicinano a 40mila, fermandosi a 39.412.

Nel Belpaese ad oggi si contano 418.142 persone col coronavirus in corpo, 21.630 in più del dato di ieri. Peggiorano i numeri negli ospedali: i ricoverati con sintomi superano abbondantemente quota 20mila, fermandosi a 21.114 con un incremento giornaliero di 1.274, mentre in terapia intensiva si trovano 2.225 pazienti, 203 in più di ieri. Gli altri 394.803 positivi al coronavirus sono asintomatici o hanno un decorso in forma leggera della malattia, con sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. Da notare che questa categoria rappresenta il 94,4% dei malati di Covid in Italia.

Dei 28.244 nuovi casi registrati oggi, la Lombardia è quella che registra il dato peggiore con 6.804 nuovi contagiati, seguita dal Piemonte con 3.169, dalla Campania con 2.917, dalla Toscana con 2.336, dal Veneto con 2.298, dal Lazio con 2.209, dall'Emilia-Romagna con 1.912, dalla Puglia con 1.163, dalla Liguria con 1.052 e dalla Sicilia con 1.048. Solo Molise e Valle d'Aosta hanno meno di cento nuovi casi, 93 e 94 rispettivamente, mentre nelle altre regioni i nuovi contagiati sono tutti a 3 cifre.

Oggi sono stati fatti 182.287 tamponi, in netto aumento rispetto al dato di ieri, quando i test eseguiti erano stati 135.731. Il tasso di positività (numero di tamponi positivi/numero tamponi totali - ndr) è del 15,5%, in calo dello 0,9% rispetto a ieri.