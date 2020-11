Mattarella sul 4 novembre: Forze Armate a servizio della coesione nazionale

Sergio Mattarella ricorda l'impegno delle Forze Armate in questo momento così impegnativo per tutto il Paese, alla vigilia della Festa delle Forze Armate del 4 novembre.

Il 4 novembre è il giorno in cui l’Italia ricorda la fine della Grande Guerra e quest’anno l’evento ricorre in un momento particolare per la storia, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, capo delle Forze Armate, ricorda come militari e civili “si impegnarono per il comune obiettivo della definitiva unificazione del nostro Paese”.

Una testimonianza che deve servirci anche oggi in questo momento in cui serve coesione nazionale per affrontare la pandemia e i suoi effetti negativi.

“Come avvenne allora, oggi donne e uomini che prestano servizio nelle Forze Armate lo fanno con dedizione e onore”, scrive Mattarella manifestando l’apprezzamento per le forze del Paese che combattono il nemico invisibile.

“Lo apprezziamo in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria: ancora una volta le Forze Armate manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio a favore della coesione nazionale.”

La Sanità Militare al servizio della salute pubblica

Già durante la prima fase dell’emergenza l’Esercito italiano aveva messo a disposizione della città di Piacenza un ospedale da campo militare, l’Aeronautica Militare si era occupata di effettuare i voli per il trasporto di malati Covid-19 verso l’estero o verso altri ospedali italiani.

Mentre le truppe militari sono state impiegate sul territorio nazionale per i servizi di controllo del territorio in ottica di contenimento della pandemia.

“Le Forze Armate, forti di una lunga storia - che si identifica con quella d’Italia - si confermano strumento che contribuisce instancabilmente alla difesa e alla sicurezza della Repubblica e al rafforzamento del ruolo significativo assolto dall’Italia nel contesto internazionale per la pace e la collaborazione, in coerenza con i principi della nostra Costituzione”, scrive Mattarella nel suo messaggio.

Le onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia

Quest’oggi Mattarella ha conferito le onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia al personale militare che si è particolarmente distinto nel suo servizio, anche se si è trattato di una consegna virtuale perché la cerimonia quest’anno non è stata organizzata.

Tuttavia l’onorificenza è stata assegnata ai militari meritevoli.