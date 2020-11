Globe Theatre di Roma sarà intitolato a Gigi Proietti

Il Silvano Toti Globe Theatre di Roma sarà intitolato al maestro delle “mandrakate” Gigi Proietti scomparso ieri nel giorno del suo 80 esimo compleanno per complicanze cardiache.

Secondo quanto riferito dall’Ansa Virginia Raggi, sindaco di Roma, intende intitolare il Globe Theatre della sua città, all’attore che ne fu anche direttore artistico.

“Roma vuole omaggiare Gigi Proietti dedicando a lui uno dei luoghi che gli erano più cari, il Globe Theatre, e di cui per anni ha gestito la direzione artistica mettendo in scena meravigliosi capolavori. La nostra città vuole ricordarlo per sempre così”, ha detto Raggi come riportato dall’Ansa.

Il suo teatro gli ha dedicato un “Ciao Gigi!”, con una sua foto sorridente in omaggio al maestro di tanti nuovi attori e attrici passati per il Globe Theatre di Roma.

I funerali

Govedì 5 novembre si celebreranno nella chiesa degli artisti a piazza del Popolo i funerali di Gigi Proietti.

La città di Roma vuole preparare un funerale che renda omaggio a Gigi Proietti e a quanto ha dato con la sua vita artistica alla città e all’Italia.

Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti contro la diffusione del nuovo coronavirus. Per tale motivo è prevista una diretta TV delle esequie.