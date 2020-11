Funerali di Gigi Proietti giovedì, con diretta TV e omaggio di Roma

I funerali di Gigi Proietti giovedì 5 novembre a Roma, con gli onori e l'omaggio della sua città. Prevista una diretta TV per evitare gli assembramenti in piazza del Popolo e nella chiesa degli artisti.

I funerali di Gigi Proietti, morto ieri 2 novembre nel giorno del suo 80 esimo compleanno, si terranno nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma il giorno giovedì 5 novembre.

Secondo quanto riporta Adnkronos, è probabile che le esequie saranno coperte da una diretta televisiva per evitare che si possano creare assembramenti in piazza del Popolo e lungo il tragitto del corteo funebre.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi proclamerà per giovedì il lutto cittadino, e studia con la famiglia del compianto attore come organizzare l’omaggio che Roma vuole rendere a Gigi Proietti.

Si ipotizza un corteo funebre in auto che potrebbe toccare i punti simbolo della vita di Proietti. Con partenza dal Campidoglio, il corteo funebre potrebbe transitare per via Giulia, dove l’attore è nato, quindi il Globe Theatre di cui è stato direttore artistico e quindi giungere a piazza del Popolo.

Il Comune di Roma capitale dovrà organizzare il tutto evitando che lungo il tragitto si possano creare assembramenti di persone che vorranno naturalmente rendere omaggio al grande artista.

La camera ardente di Gigi Proietti

Presso la Villa Margherita di Roma dove Proietti si è spento, è stata allestita la camera ardente aperta essenzialmente agli attori e attrici e personaggi dello spettacolo che lo hanno conosciuto e che gli vogliono rendere omaggio.

A causa delle disposizioni imposte dalla pandemia in atto non sarà possibile rendere omaggio a Gigi Proietti come si sarebbe voluto.

Tanti gli attori e le attrici che gli hanno già reso omaggio, come Simona Marchini e Rodolfo Laganà, Enrico Brignano e Marisa Laurito.