Salvini in Senato: "Chi si avvia a chiudere scuole, uffici e negozi non potrebbe chiudere i porti?"

Il leader della Lega intervenendo in Senato critica aspramente il governo per la gestione della pandemia, la mancanza di linee programmatiche chiare e per non tenere conto delle esigenze del paese reale.

Con l'immancabile mascherina pro-Trump sfoggiata negli ultimi tempi, Salvini è intervenuto in Senato nel giorno della discussione sulla situazione sanitaria in Italia e sul possibile nuovo dpcm.

Il suo discorso è partito con una frecciata al Presidente del Consiglio, accusato di agire nell'ombra e contro le regole democratiche e costituzionali.

#Salvini: Finalmente per una volta Conte è venuto in Parlamento prima di parlare su Facebook e in televisione, i padri costituenti ne saranno contenti... #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2020

​Il premier è stato accusato di non aver parlato chiaramente, lasciando tutte le altre istituzioni e il paese nell'incertezza.

#Salvini: Alle 21 del lunedì sera tra i presidenti di Regione che ho sentito nessuno sa niente perché nessuno dal governo si è degnato di dire niente di certo a poche ore dal nuovo #dpcm.#Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2020

​"Cosa avete fato questa estate? Cosa avete fatto in questi sei mesi per evitare questo scempio?", ha domandato provocatoriamente.

Critiche al governo anche per il bonus per bici e monopattini quando invece si doveva pensare al potenziamento dei mezzi di trasporto.

Parole dure anche in relazione alla possibile chiusura delle scuole, tenute invece aperte in paesi come Francia e Spagna - chiamati in causa da Conte come termini di paragone - dove si ha a cuore "lo studio e la crescita dei figli".

Chiesta la chiusura non solo dell'Italia ma anche quella dei suoi porti ai clandestini, con riferimento ai tragici fatti ultimamente occorsi in Francia.

#Salvini: Un'oretta fa sono sbarcati altri cento immigrati a #Lampedusa. Non vedo sui banchi del governo il ministro dell'Interno... Un governo che si appresta a chiudere scuole, uffici e negozi non potrebbe chiudere i porti ai clandestini? È così difficile? #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2020

​Salvini ha criticato il governo anche sul fronte fiscale, criticando la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali per gli ultimi due mesi dell'anno, rimandando di poco pagamenti da fare con soldi che non si potranno guadagnare a causa delle nuove restrizioni. Un governo accusato di non ascoltare ampie fasce produttive del paese, come i ristoratori costretti a nuove chiusure dopo le spese compiute per mettere in sicurezza i locali.

#Salvini: Se il governo vuole collaborazione ascolti il Paese normale: dia certezza a lavoratori, partite Iva, autonomi, commercianti e artigiani, togliete l'incubo del pagamento delle cartelle esattoriali, fatelo adesso! #Senato pic.twitter.com/snR2La8tZL — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2020

​Accuse anche sul versante dell'informazione.

#Salvini: informare sì, terrorizzare no. Contagiato non vuol dire malato. #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2020

​Salvini ha comunque plaudito ai Presidenti delle Regioni per aver creato nuove terapie intensive "nonostante il governo e il commissario Arcuri abbiano dormito", proponendo tamponi e cure a domicilio per non stressare gli ospedali.

Infine parole spese per gli anziani di cui si è tanto parlato ultimamente, con riferimento ai nonni e genitori che "sono patrimonio non passato ma presente di questo Paese". Salvini ha proposto di "non ghettizzarli" ma di istituire durante il giorno orari favorevoli ala loro circolazione.